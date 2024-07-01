«Пьяные игры»: герцогиня Эдинбургская довела семью до истерики

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Британские монархи продолжают удивлять мир необычными выходками.

В Великобритании герцогиня Эдинбургская довела семью до истерики во время участия в «пьяной игре по вождению кареты». Об этом сообщает издание The Mirror.

Суть соревнований заключается в том, чтобы выпить бокал шампанского во время управления каретой и поставить его во время следующей остановки. Однако 59-летняя герцогиня не смогла вовремя остановиться и промахнулась, чем вызвала у родных «истерический смех». В традиционной игре, которая проходила в поместье Сандрингем в Норфолке, также приняли участие супруг герцогини Эдвард и ее дочь леди Луиза.

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