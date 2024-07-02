В Москве заработал первый военно-социальный центр Минобороны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенков; 5-tv.ru

Здесь военнослужащие могут, в том числе, начать поиски пропавших боевых товарищей.

Первый военно-социальный центр Министерства обороны РФ открыли в Москве. Работает он по принципу «единого окна». В одном месте можно получить помощь в решении самых разных вопросов — от обеспечения жильем до розыска пропавших бойцов. Причем ждут там не только участников СВО, но и других действующих военнослужащих. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Все то, что волнует военнослужащих и членов их семей: социальные гарантии, обеспечение жильем, медицина. Решать все эти вопросы теперь можно в новом военно-социальном центре Министерства обороны.

Работа центра выстроена по уже знакомому всем принципу «одного окна». На входе установлены терминалы. В каталоге — семь категорий услуг. По талону электронная очередь приведет к нужному кабинету.

Это — первый подобный центр, в котором сосредоточены специалисты всех отделений обеспечения военнослужащих.

«Документы нужно получить, необходимые мне для службы. Сейчас я с СВО приехал. Направил куда нужно точно, пойду получу все документы необходимые для работы. Для семьи нужны документы, по сторонам обеспечения, по гарантиям военнослужащего, пришел получить справки», — говорит Александр, участник спецоперации.

Личный прием организован сразу на двух этажах. Решают, в том числе, жилищные вопросы.

«Вопросов много. У нас несколько форм жилищного обеспечения: это обеспечение субсидии, жилым помещением в собственность. В формате накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и даже государственные жилищные сертификаты», — рассказывает начальник отдела взаимодействия с военнослужащими по вопросам жилищного обеспечения в ФГАУ «Росжилкомплекс» Владимир Батуркин.

Работает и колл-центр.

«К нам в военно-социальный центр приходят разные категории: военнослужащие по контракту, по мобилизации, приходят добровольцы, члены семьи, приходят по вопросам выплаты денежного довольствия, выплаты по ранению. К нам, в военно-социальный центр, обращаются по денежному довольствию военнослужащие», — отмечает консультант военно-социального центра Оксана Хоптовая.

Вопросы, касающиеся социальных гарантий и выплат, здесь звучат чаще всего. В тестовом режиме центр уже проработал месяц. Помощь, за это время, получили порядка тысячи посетителей, 87% заявок отработали тут же, на месте.

«Основная задача — это не оставить военнослужащего либо гражданина, который обратился к нам, один на один с проблемой. То есть за счет, что созданы несколько окон, чтобы все органы военного управления могли, скажем, в совокупности вместе решить вопрос», — говорит Дарья Панасюк, начальник одного из отделов центра.

«Вообще ожидается очень большой поток людей, вопросов много, и конечно же, большинство вопросов решается именно в таком оффлайн-режиме, когда ты лично приходишь и взаимодействуешь со специалистом. Потому что иногда за один прием невозможно решить, это требует длительного взаимодействия, запроса документов, сбора документов», — объясняет заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

Получить ответ быстрей теперь можно благодаря прямому взаимодействию центра с командующими на местах.

«Мы выясняем проблему, ситуацию и направляем соответствующее обращение, вопрос в адрес командующего военного округа, чтобы непосредственно дошла данная информация, чтобы решился вопрос, до командира той или иной воинской части, где военнослужащий проходит военную службу», — говорит начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Михаил Громов.

В центре готовы решать вопросы всех без исключения военнослужащих: контрактников, мобилизованных и добровольческих формирований. А еще тех, кто уже вышел на пенсию, и, конечно, членов их семей.

«Сейчас уже есть много обращений с совершенно разных городов Российской Федерации, то есть любой может обратиться», — отмечает старший офицер медицинской группы отдела главного военно-медицинского управления Рената Салахетдинова.

Работать военно-социальный центр будет параллельно с фондом «Защитники отечества».

«Сейчас очень важный момент, когда открывается военно-социальный центр, мы создаем бесшовное взаимодействие между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас, демобилизуется, выходит за периметр Минобороны», — подчеркивает заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

По примеру этого центра будут открыты филиалы во всех пяти военных округах.