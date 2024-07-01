Специалисты будущего: как в России развиваются инженерные школы

Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ и подготовку кадров

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5tv-ru.

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Данную тему сегодня обсудили президент и министр науки и высшего образования.

Реализацию федерального проекта «Передовые инженерные школы» и прежде всего подготовку кадров для этих учреждений обсудил Владимир Путин с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. По словам руководителя ведомства, в прошлом году, в инженерные классы пошли 22 тысячи школьников.

Будущие специалисты нужны для обеспечения технологического суверенитета страны. Сегодня в 28 регионах открыты 50 таких образовательных центров. В реализации федерального проекта активно участвует частный бизнес.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России число набравших 100 баллов на ЕГЭ по математике выросло.