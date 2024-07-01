Сыновья священника Ащеулова признались в суде в желании вступить в ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом молодые люди не считают себя виноватыми.

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова не оспорили в суде свое желание примкнуть в ряды легиона «Свобода России»* и незаконно пересечь границу с Украиной, чтобы воевать за эту страну. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Братьев подключили к открытому заседанию из Курского гарнизонного военного суда с помощью видеосвязи. Молодые люди свою вину не признают. Они сослались на то, что вина — понятие растяжимое. И не считают, что сделали что-то не так.

Братьям предъявлено обвинение по трем статьям: ч.3 ст. 322 («Попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору»), ч.2 ст. 205.5 («Попытка участия в деятельности террористической организации») и ст. 275 («Покушение на госизмену»).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве расследуют дело о похищении итальянца.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ