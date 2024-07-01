Краснов и генпрокурор Мьянмы подписали программу сотрудничества ведомств

Фото, видео: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации; epp.genproc.gov.ru; 5-tv.ru

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Встреча глав ведомств двух стран прошла в Москве.

Генпрокурор России Игорь Краснов провел в Москве встречу с коллегой из Мьянмы Тидой У, в ходе которой была подписана программа межведомственного сотрудничества.

«Она является практическим воплощением ранее заключенного Меморандума и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия на экспертном уровне, в том числе личным встречам, тем более, что теперь между нашими странами установлено прямое авиасообщение», — заявил он.

Краснов отметил, что между странами продолжается процесс реализации достигнутых в прошлом году договоренностей.

Генпрокурор России также отметил, что всегда рад видеть гостей из Мьянмы в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Краснов обсудил с коллегой из Венесуэлы проблему международной преступности. Российский генпрокурор приветствовал решение Венесуэлы вступить в объединение прокурорских служб стран БРИКС.