«Вызов всему Западу»: в чем скрытый смысл визита Канье Уэста в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / © IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc; Личный Архив Бредихин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мог ли знаменитый рэпер приехать в Москву по просьбе кандидата в президенты США Дональда Трампа, которого активно поддерживает?

Частный визит американского рэпера Канье Уэста в Москву можно рассматривать как открытый вызов всему Западу, который пытается представить Россию изолированной и враждебной страной. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

Альтернативная позиция Запада

По мнению эксперта, приезд представителя творческой элиты США ярко свидетельствует о «нивелировании действия западных санкций в отношении России».

«Это открытый вызов всему Западу, формирующему санкционную политику в отношении нашей страны. Мы видим, что там есть отдельные представители творческой интеллигенции, которые как раз-таки выражают альтернативную позицию», — отметил Бредихин.

С другой стороны, приезд Уэста показывает, что на Западе есть люди, которые думают о своем будущем и о будущем своей страны, добавил политолог.

Он напомнил, что между американскими демократами и республиканцами есть существенная разница в плане того, что вторые выступают за более консервативные, традиционные ценности. То есть те, которые близки и россиянам. И Уэст — яркий представитель именно консервативных кругов США. Известно, что рэпер — активный сторонник кандидата в президенты страны Дональда Трампа.

В то же время Бредихин призвал не переоценивать политический контекст визита рэпера в Россию и не расценивать его как часть избирательной кампании Трампа.

Напротив, подчеркнул эксперт, приезд Уэста нужно представлять именно как его частную инициативу, чтобы впоследствии избежать обвинений в том, что Россия заманивает американских актеров и певцов с целью повлиять на выборы в США.

Прорыв культурной и информационной блокады

www.globallookpress.com / © SMG; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

В свою очередь декан ФСНиМК Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов не исключил, что визит Уэста действительно может быть вписан в избирательную кампанию Трампа, поскольку рэпер является его адептом и сторонником, и при этом весьма популярной в Америке персоной.

«Не исключаю политического подтекста — продемонстрировать, что звезды мирового шоу-бизнеса могут посещать Россию без проблем, и поэтому Трамп в случае прихода к власти тоже сможет выстроить с Россией конструктивные и уважительные отношения, добиться большего, чем Байден с его политикой грубой силы. То есть это может быть со стороны Трампа определенное использование фактора мягкой силы», — рассуждает эксперт.

Кроме того, по мнению Шатилова, приезд популярного рэпера — это сигнал, что далеко не все на Западе настроены критически по отношению к РФ, и не каждый представитель американского истеблишмента считает себя ее врагом.

«Это тоже определенная резонансная вещь, которая в какой-то мере прорывает культурно-интеллектуальную и информационную блокаду вокруг Российской Федерации, которую пытаются создать западные СМИ и политики», — отметил политолог.

России визит Уэста тоже на руку, так как позволяет продемонстрировать свою открытость миру, добавил Шатилов.

При этом он также призвал не делать из частного посещения рэпером нашей страны события вселенского масштаба, но подчеркнул, что это в любом случае некая «первая ласточка», за которой могут последовать более серьезные признаки изменений в отношениях.

«То, что представители топового истеблишмента приезжают к нам, причем не с какими-то ультиматумами и враждебными намерениями, а, наоборот, скажем, приобщиться к нашей культуре, посмотреть нашу страну, — это демонстрирует миру, что политика санкций абсолютно неэффективна», — заключил Шатилов.

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Россию 30 июня на день рождения своего приятеля и креативного директора компании Yeezy дизайнера Гоши Рубчинского. Известно, что во время пребывания в Москве знаменитость успел покататься на яхте и пообедать в ресторане русской кухни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель председателя Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила о возможности предоставить Канье Уэсту российское гражданство, если он «хорошо относится к нашей стране».