Журналиста Гордона* заочно приговорили к 14 годам колонии

Фото: www.globallookpress.com / © Hennadii Minchenko Ukrinform

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Иностранного агента обвиняют в призывах к терроризму.

Украинского журналиста Дмитрия Гордона* приговорили к 14 годам колонии за призывы к терроризму. С таким требованием выступал прокурор на заседании во втором Западном окружном военном суде. Таким образом, инстанция удовлетворила запрос стороны обвинения, передает корреспондент 5-tv.ru.

Гордону назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, три из которых он должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии общего режима.

В ходе заседания прокурор указал на опасность заявлений Гордона. По его словам, украинский журналист призывал страны НАТО к интервенции и применении ядерного оружия в отношении России.

Вместе с тем на судебном заседании выступил свидетель стороны обвинения. Он заявил, что в роликах, которые опубликовал Гордон, имелась ложная информация. Контент также склоняет к враждебному отношению в сторону России и ее власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что завершено расследование уголовного дела против украинского журналиста Гордона. Следственный комитет России направил дело в суд.

По данным ведомства, Гордон пропагандировал призывы террористического характера и распространял заведомо ложную информацию о войсках РФ. Журналиста также обвиняют в разжигании межнациональной ненависти.

Кроме того, в июле 2022 года МВД России объявило Дмитрия Гордона в розыск. За несколько месяцев до этого СКР возбудил в отношении украинского журналиста сразу по трем статьям.

Подобные выражения позволял себе и топ-менеджер ФБК** Леонид Волков*. Однажды он выразил благодарность ВСУ за убийства российских солдат, а также сообщил, что «не испытывает никакой тоски» от сгоревших колонн российской военной техники.