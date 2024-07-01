«Не хочет казаться одинокой»: какой мужчина нужен Самбурской

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса известна своим сильным характером. Кто сможет создать с ней гармоничные отношения?

Актриса Настасья Самбурская редко делится с фанатами подробностями личной жизни. Недавно она решила показать фото с мужчиной, что всколыхнуло Сеть. Сделала это артистка не для того, чтобы донести, что у нее все хорошо на личном фронте. Она хочет доказать свою востребованность среди противоположного пола. Такое мнение выразил психолог Константин Сибитев изданию «Страсти».

«Такое действие может означать, что она не хочет казаться одинокой и несчастной. Хотя кто сказал, что быть одинокой, это плохо? Теперь публика успокоится и начнет обсуждать другой вопрос, кто ее избранник, что это за бородач на фотографии?» — рассказал эксперт.

По словам психолога, Самбурской нужен человек, который сможет принять ее сильный характер и уверенность. Он должен быть тем, кто выдержит давление публики и не потеряет свою идентичность в тени такой яркой женщины.

«Терпение и понимание — ключевые качества для человека, который захочет быть рядом с Самбурской. Ей нужен партнер, способный к эмпатии и готовый к открытому диалогу», — подчеркнул Константин Сибитев.

Эксперт отметил, что актриса может нуждаться в мужчине, который будет равен ей по силе и характеру, но при этом способный находить компромиссы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Настасья Самбурская недавно рассказывала в личном блоге о своем неудачном свидании.