Потемнели и скололись: на что Инстасамка заменила свои виниры

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Стоматолог заметит изменения невооруженным взглядом.

Звезда современной отечественной поп-музыки Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, множество раз прибегала к хирургическим вмешательствам для улучшения своей внешности. Не обошла стороной она и зубы, которые, судя по всему, были украшены дорогостоящими винирами. Стоматолог-ортопед Альберт Аракелян в разговоре с изданием «Страсти» подробно объяснил, какие именно преображения пережили зубы 24-летней певицы.

По словам специалиста, на фотографиях от 2017 года видно, что еще только набирающая популярность Дарья улыбается естественными, немного скученными и желтоватыми зубами.

Далее, как утверждается, она неоднократно проходила процедуры по отбеливанию, после чего решилась на установку композитных виниров. Однако, ее постигла весьма распространенная проблема — такие виниры темнеют, теряют глянцевость и скалываются.

«Заметно профессиональным взглядом, что окончательное перевоплощение в керамические виниры делалось быстро, так как зубы в придесневой зоне имеют разные контуры зенитов. Но это не мешает ей улыбаться во все 32, что ранее не наблюдалось. Яркая работа», — объясняет стоматолог.

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