«Папа умер»: Валя Карнавал впервые рассказала о гибели близкого человека
Валя Карнавал впервые рассказала о гибели отчима
Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov
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Мужчины не стало в декабре 2023 года.
Причиной гибели отчима Вали Карнавал стало самоубийство. Об этом блогер впервые рассказала в интервью на YouTube-шоу Надежды Стрелец.
Трагедия произошла в декабре 2023 года. По словам Карнавал, ничего не предвещало трагедии. Они собирались всей семьей в поездку, но мужчина отказался, сославшись на работу.
«У нас была счастливая семья. Это случилось за 45 минут до того, как мама и брат приехали домой. Он не оставил записку, кольцо и телефон на столе — все, больше ничего», — рассказала Валя.
Сейчас блогер считает, что отчим специально отказался ехать с ними, чтобы остаться в одиночестве. Тогда знаменитость активно занималась приобретением нового жилья для всей семьи, но так и не успела заключить сделку.
«Я не успела. Он умер… Папа умер», — написала тогда инфлюенсер в своем блоге в Сети.
Мужчина воспитывал Валю с подросткового возраста, та называла его папой и, как сама признается, очень любила. Биологический отец Карнавал умер, когда ей было 13 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валя Карнавал рассказала о романе с Егором Кридом.