«Папа умер»: Валя Карнавал впервые рассказала о гибели близкого человека

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчины не стало в декабре 2023 года.

Причиной гибели отчима Вали Карнавал стало самоубийство. Об этом блогер впервые рассказала в интервью на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Трагедия произошла в декабре 2023 года. По словам Карнавал, ничего не предвещало трагедии. Они собирались всей семьей в поездку, но мужчина отказался, сославшись на работу.

«У нас была счастливая семья. Это случилось за 45 минут до того, как мама и брат приехали домой. Он не оставил записку, кольцо и телефон на столе — все, больше ничего», — рассказала Валя.

Сейчас блогер считает, что отчим специально отказался ехать с ними, чтобы остаться в одиночестве. Тогда знаменитость активно занималась приобретением нового жилья для всей семьи, но так и не успела заключить сделку.

«Я не успела. Он умер… Папа умер», — написала тогда инфлюенсер в своем блоге в Сети.

Мужчина воспитывал Валю с подросткового возраста, та называла его папой и, как сама признается, очень любила. Биологический отец Карнавал умер, когда ей было 13 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валя Карнавал рассказала о романе с Егором Кридом.