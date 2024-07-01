«Защищают свое гнездо»: чем опасны гигантские осы, наводнившие Москву

Фото, видео: Личный архив Юрия Гниненко; 5-tv.ru

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Обычная среда обитания таких насекомых — южные регионы России. Однако все чаще их замечают в центральной части страны.

Огромные осы, наводнившие Москву и область, называются сколии-гиганты. Насколько они опасны для человека — в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал энтомолог Юрий Гниненко.

Эксперт отмечает, что основная среда обитаний сколий — южные регионы. Однако из-за изменения климата и потепления они переместились севернее. В длину насекомые могут достигать несколько сантиметров.

Несмотря на свой устрашающий вид, сколии, в отличие от пчел или шмелей, совершенно безобидны.

«Обычные осы — они коллективные, они защищают свое гнездо. А эти осы — они отшельники. Они живут одна по одной, они ни на кого не нападают, ничего им защищать не надо. Они постараются избежать контакта с вами», — указывает Гниненко.

Также сколии-гиганты являются очень полезным энтомофагом, который уничтожает вредных личинок. Но в руки их брать не стоит, чтобы не быть ужаленным. Если же это произошло, ранку надо обработать дезинфицирующим средством и стараться не расчесывать это место.

При этом серьезную опасность представляют случаи, когда оса попадает в рот. Ведь укус в язык может привести к самым печальным последствиям вплоть до летального исхода, так как яд быстро распространится по кровеносной системе человека.

Столкнуться с насекомыми можно в парках и на территории леса, в городе они встречаются гораздо реже.

«В природе они живут везде, где есть возможность устроить на пригорке норки, где они будут разводить свое потомство. Они в город не стремятся. Они не будут делать гнезда у вас на балконе и не будут стараться залететь к вам в квартиру», — подчеркивает Гниненко.

Размножаются осы за счет того, что самки ловят своих жертв и откладывают на них свои яйца. Потом они помещают жертву в норки, а личинки питаются добычей.

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