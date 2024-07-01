Отпускная болезнь: почему у женщин возникают проблемы со здоровьем на отдыхе

Гинеколог Назарова: жара и еда могут негативно сказываться на интимном здоровье

Фото: www.globallookpress.com / David Zorrakino

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Гинеколог дала несколько советов, которые помогут не испортить путешествие от неожиданно настигших недугов.

Резкая смена климатических условий и жаркая погода могут послужить катализаторами хронических проблем с женским интимным здоровьем. В путешествии заметно повышается риск развития гинекологических заболеваний. Как уберечь себя от подобных проблем — рассказала акушер-гинеколог Сурае Назарова в беседе с изданием Lenta.ru.

Врач объяснила, что жаркий климат становится причиной повышенного потоотделения и влажности, что способствует размножению бактерий. Во избежание возникновения вагинальных инфекций и прочих неприятных последствий, специалист рекомендует тщательнее относиться к личной гигиене, использовать дышащее белье из натуральных тканей, а также как можно скорее переодевать мокрую одежду после купания.

Также эксперт посоветовала обратить внимание на свой рацион. Смена обыденной еды на необычные блюда и специи, а также некачественные продукты или вода могут стать причиной расстройства пищеварительной системы, что также не лучшим образом влияет на микрофлору влагалища, увеличивая вероятность развития дисбактериоза.

«В отпуске важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, которое может не только спровоцировать ожоги, но и повлиять на гормональный фон и вызвать нарушения менструального цикла. Обезвоживание во время полета может усилить симптомы предменструального синдрома (ПМС) или усугубить менструальные боли», — предупреждает Назарова.

Перед тем, как отправляться в отпуск в новые места, гинеколог настоятельно советует проконсультироваться с лечащим врачом и выслушать его рекомендации на случай непредвиденных обстоятельств.

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