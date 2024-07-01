Конец истории любви? Аффлек вывез свои вещи из дома, пока Лопес отдыхала в Италии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

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У поклонников появилась новая версия о причинах вероятного развода звездной пары.

Голливудский актер Бен Аффлек вывез все свои вещи из особняка, где он жил со своей женой певицей Дженнифер Лопес. Причем, артист сделал это, пока та отдыхала в Италии. Подробности сообщает издание People со ссылкой на собственные источники.

«Бен продолжает жить в Брентвуде. Он там уже около двух месяцев. Наверное, он в порядке. Он каждый день в своем офисе и, кажется, сосредоточен на работе. Он также проводит время со своими детьми», — говорится в материале.

По информации зарубежных таблоидов, Аффлек и Лопес все же не смогли сохранить отношения, и теперь развод — лишь дело времени.

Кстати, совсем недавно у поклонников появилась новая версия о причинах разрыва в звездной паре. Дело в том, что дом в Брентвуде, куда практически окончательно переехал Аффлек, находится чуть ли не по соседству с особняком его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Некоторые источники утверждают, что актер достаточно часто навещает Гарнер, и не только для того, чтобы повидаться с детьми. Аффлека заподозрили в желании вернуться к своей первой супруге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американского актера Бена Аффлека в очередной раз заметили без обручального кольца во время обеда со старшей дочкой Вайолет от предыдущего брака.