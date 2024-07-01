СБУ сообщила о попытке госпереворота на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar
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Задержанные хотели захватить здание Верховной Рады и заблокировать его работу.
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила попытку госпереворота в стране. Оперативники задержали группу «общественных активистов и провокаторов», готовивших беспорядки в Киеве, в том числе захват Верховной рады. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского ведомства.
«Под видом проведения так называемого „вече“ злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины», — говорится в сообщении.
Они собирались распространять информацию о беспорядках через украинские и иностранные информресурсы, чтобы привлечь больше людей.
Главой заговорщиков был соучредитель одной из общественных организаций, которая «еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями».
В домах задержанных обнаружили оружие, боеприпасы и остальные вещи, которые они собирались использовать. Их заключили под стражу.
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