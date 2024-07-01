Российские военные впервые показали внутреннее устройство ракеты ATACMS

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они изучают систему наведения и коррекции полета американских снарядов.

Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета оперативно-тактических ракет ATACMS, которые поставляются из Соединенных Штатов на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео с «начинкой» американской ракеты. Так, специалист по работе с вооружением на кадрах показал систему наведения, там находятся три лазерных кольцевых гороскопа. По его словам, благодаря этим составляющим ракета удерживается на отстроенной баллистической траектории.

«GPS антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», — сказал он.

Специалист также добавил, что анализировать работу систем ракеты удается на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

Атака боевиков ВСУ на Севастополь ракетами ATACMS

Боевики ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Причем четыре из них были сбиты силами ПВО, одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили 153 человека, в том числе 27 детей. Как уточнял губернатор региона Михаил Развожаев, в этом происшествии погибли четыре человека — два ребенка и двое взрослых гражданских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на дне Черного моря обнаружили три суббоеприпаса после атаки на Севастополь. Специалисты обследовали уже половину запланированного района поиска.