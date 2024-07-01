Названа причина разрыва вагонов «Иволги» в Подмосковье

Производственный дефект стал причиной саморасцепа вагонов «Иволги» на МЦД-3

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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ЧП с поездом на МЦД-3 произошло несколько дней назад.

Скрытый производственный дефект стал причиной саморасцепа вагонов поезда «Иволга» на подмосковной станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Кратово». Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя «Трансмашхолдинг» (ТМХ) в беседе с РИА Новости.

«Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства», — говорится в сообщении.

«Трансмашхолдинг» намерен усилить контроль за качеством поступающих сцепных устройств. Также в компании пообещали применить штрафные санкции в отношении поставщика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 27 июня вагон оторвался от поезда «Иволга» в Подмосковье. Случилось все на станции МЦД-3 «Кратово». Предварительно сообщалось об отсутствии пострадавших. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия, где видно место «разрыва» у «Иволги».