Индексация пенсий и подорожание услуг ЖКХ: что изменилось для россиян с 1 июля

С 1 июля в России выросли тарифы на оплату ЖКХ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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На сколько увеличились платежи за электричество, воду и газ?

Сегодня в России вступает в силу ряд важных изменений.

С 1 июля вдвое увеличивается пенсия для тех, кому исполнилось 80 лет. Ее размер превысит 16 тысяч рублей. Индексацию проведут автоматически, никаких заявлений подавать не потребуется.

Кроме того, вырастут тарифы на оплату ЖКХ. Платежи за электричество, воду и газ увеличатся в среднем на 10%. При этом все социальные субсидии сохранятся.

Пенсионеров, инвалидов и другие льготные категории граждан освободят от банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это касается и пеней, которые начисляли за несвоевременные платежи.

Дороже теперь обойдется оплата госпошлины при получении вида на жительство и биометрического загранпаспорта. Размер сбора составит шесть тысяч рублей.

Кроме того, банки прекратили выдачу льготной ипотеки под 8% годовых. По ней можно было получить кредит до шести миллионов рублей на 30 лет. При этом программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что еще изменится в жизни россиян с 1 июля 2024.