Венгрия стала председателем Совета Евросоюза до конца 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / MAGO/Christian Spicker

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Завершение украинского конфликта — важный пункт программы Будапешта.

Венгрия вступила в права на председательство в Совете Европейского союза на полгода — с 1 июля до конца 2024-го. До Будапешта пост занимала Бельгия, а затем настанет очередь Польши. На сайте венгерского представительства говорится, что страна будет честным посредником.

Между руководством Венгрии и Евросоюза есть серьезные разногласия по ряду вопросом, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции. Как заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, Европа сталкивается с общими вызовами, Будапешт будет работать как честный посредник.

«В качестве председателя мы будем честными посредниками, лояльно работающими со всеми государствами-членами и институтами», — приводятся его слова на сайте венгерского председательства.

Девизом председательства Венгрии стал: «Сделаем Европу вновь великой». Официальный логотип представляет собой кубик Рубика, на одной из граней которого изображен красно-бело-зеленый флаг страны, а на другой — эмблема Евросоюза.

Следует при этом подчеркнуть, что важный пункт программы председательства Венгрии — скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Также Будапешт будет уделять внимание таким вопросам, как укрепление оборонной политики ЕС, расширение объединения на основе достижениях, пресечение нелегальной миграции, формирование единства Европы, а еще сельхозполитика и демография.

Председательство в Совете Европейского союза переходит от одного из 27 стран-членов объединения к другому раз в полгода. Государство, занимающее данный пост, получает полномочия возглавлять текущую работу ЕС и представляет союзников на переговорах с другими институтами.

Стоит отметить, что Венгрия неоднократно выступал за завершение украинского конфликта и против его поддержки. Так, недавно премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что Североатлантический альянс собирается координировать свои поставки оружия Украине через военные базы в Польше, Румынии и Словакии.

Он напомнил: поставляющее оружие государство становится законной целью для противника, что несет риски для собственного населения. Поэтому, по словам Орбана, Венгрия принимать участие в этом не намерена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбан заявил об отказе Венгрии участвовать в военной миссии НАТО на Украине. Он также сравнил политиков Европы с наркозависимыми, желающими только победить Россию, не видя реальности.