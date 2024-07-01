Продать или выбросить? Как правильно утилизировать смартфон

Фото: www.globallookpress.com / Lisa Ducret

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Неправильное избавление от гаджета грозит утечкой личных данных и загрязнению окружающей среды.

Неправильно утилизированный смартфон может привести к тому, что персональные данные человека попадут в руки мошенников. Как безопасно избавиться от старого смартфона — рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов телеканалу RT.

«Первый шаг к правильной утилизации — полное удаление всех данных с устройства. Удаления файлов недостаточно — их легко восстановить. Следует использовать программы, которые перезаписывают информацию на диске несколькими слоями случайных данных, делая адекватное восстановление невозможным», — отметил Шутов.

Еще одно надежное правило — это физическое уничтожение жесткого диска и других хранилищ информации. Специалист подчеркнул, что ненужную технику следует утилизировать в соответствии с экологическими нормами. Такие услуги предлагают множество компаний и организаций. Данные меры необходимы, чтобы предотвратить попадание вредных веществ в окружающую среду.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как жара может навредить гаджету.