Акции кондитерской фабрики Порошенко передали в доход России

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Производство полностью прекратило свою работу в 2017 году.

В доход России были переданы акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (корпорация Roshen), принадлежавшей прежде бывшему президенту Украины Петру Порошенко, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов. Соответствующее судебное решение было вынесено в феврале.

Roshen приобрела фабрику в Липецке в 2001 году, она выпускала на ней около 60 наименований кондитерских изделий. В 2017 году работа фабрики остановилась.

Также стало известно, что в доход РФ будут переданы и акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Данные компании на протяжении несколько лет финансировали ВСУ.

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