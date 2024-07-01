Невероятное зрелище! «Алые паруса» вызвали восторг у иностранных журналистов

Фото, видео: 5-tv.ru

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На главный праздник выпускников в России приехали представители СМИ из самых разных стран — и остались под большим впечатлением.

В Петербурге подводят итоги праздника выпускников «Алые паруса». Организаторы в очередной раз продемонстрировали невероятный уровень подготовки и всевозможных спецэффектов. Отклики на грандиозное зрелище приходят даже из-за рубежа. Что неудивительно, ведь на празднике побывало большое количество западных блогеров и журналистов. Какие впечатления у них остались — узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Новость о главном празднике российских школьников разлетается по разным континентам еще до его начала. На «Алые паруса» аккредитовались десятки зарубежных журналистов.

«Радует, шокирует, вы шикарные! Удивительно, что это все происходит на воде. Никто сегодня не отдыхает так, как мы работаем!» — говорит журналист из ОАЭ Абдель Джавад.

Под песни кумиров российской молодежи корреспонденты из Китая, Арабских Эмиратов, Венесуэлы, Ливана, Вьетнама забывают о работе.

«Я восхищена, не думала, что это настолько масштабно. Я читала, но не представляла, что будет так!» — сказала журналист из Вьетнама Ха Нуэн.

Впервые посмотреть на легендарное событие приехали и блогеры. Блогер Мерт Озтурк из Турции посетил больше 60 стран. В России решил задержаться.

«Это очень масштабное событие для выпускников. Оно показывает русскую культуру — как много внимания здесь уделяют образованию и школьникам. Я расскажу своим подписчикам, насколько это масштабно! Что мы можем перенять этот опыт и сделать подобное в нашей стране», — сказал он.

Но в Турции — уже и сами видят: в прямом эфире, не веря своим глазам. Целыми семьями у экранов собрались и в Сербии.

«Русские — это народ, который помнит прошлое очень хорошо, передает все из поколения в поколение. И специально делает так, чтобы дети остались под впечатлением. И так эта традиция будет идти дальше — от матери к детям, от детей дальше и дальше. И так этот праздник остается у каждого на всю жизнь», — сказала Елена Милькович.

Но полностью атмосферу, которая в эти моменты царит в сердце Петербурга, не способен передать ни один телеэкран. Удивить тех, кого, казалось бы, уже ничего не удивляет — задача не из легких. Но организаторам шоу год за годом это удается. Вот и сейчас кульминация программы — салют на 23 минуты. В небе — букеты цветов, космические узоры, светящиеся сердца.

На десяти площадках — история любви, которая преодолевает любые расстояния, и парусник в сопровождении флайбордистов, с раскрывающимся кристаллом на борту.

«Белоснежный бриг „Россия“ под алыми парусами — символ юношеских надежд, исполнения всех желаний и безграничных возможностей. К нему прикованы десятки тысяч взглядов. Пожалуй, так красиво выпускников во взрослую жизнь провожают только в Петербурге!» — говорит корреспондент Наталия Оскерко.

Комплименты из-за рубежа — артистам, водно-пиротехническому шоу и всему Петербургу — не заставляют себя ждать. Эмоции в этот момент скрыть просто невозможно! Ни вчерашним школьникам, ни вспомнившим свою юность акулам пера.

«Я много читал про „Алые паруса“, про праздник. Понятно, что мы все в детстве книгу читали. И вот такое интересное ощущение: когда ты то, о чем читал в книгах, видишь наяву. Питерским выпускникам в жизни очень повезло, что такой праздник, такую сказку для них создают», — сказал журналист из Армении Айк Халатян.

«Много слышал об „Алых парусах“. Я знал, что я буду впечатлен, но сказать, что я впечатлен — это ничего не сказать, это совершенно невероятное зрелище» — отметил журналист из Венесуэлы Олег Ясинский.

Впервые слава об «Алых парусах» прогремела еще в 60-х — именно тогда у ленинградских выпускников появился свой особенный праздник и его главный символ — парусник. В 90-х традиция прервалась, но в 2005-м, благодаря акционерному банку «РОССИЯ», правительству Санкт-Петербурга и Пятому каналу праздник возродили, подарив ему международный масштаб. Двадцатые в своей новейшей истории «Алые паруса» собрали лучших выпускников уже из 16 государств!

«У меня нет слов! Я сейчас не знаю, как говорить! Мне очень понравился! Когда я вернусь в Камерун, я скажу, что в России есть праздник для студентов!» — сказал иностранец.

Праздник, который, несмотря ни на что, объединяет людей в разных уголках планеты. Сказка, которая понятна на всех языках! Традиция, которая не оставляет сомнений: загаданные в эту ночь желания точно исполнятся!