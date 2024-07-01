Франция уже сделала выбор: завершился первый тур выборов в парламент республики

Фото, видео: Reuters / Fabrizio Bensch; 5-tv.ru

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По предварительным результатам, коалиция Макрона проигрывает.

Франция снова охвачена протестами. Внеочередные выборы в парламент разделили Пятую республику. По предварительным результатам, лидирует партия Марин Ле Пен, а коалиция президента Макрона — только на третьем месте.

Эти итоги определяют гораздо больше, чем просто расклад сил в Национальном собрании. Французы выбирают будущее правительство, премьер-министра, внутреннюю и внешнюю политику страны, а возможно, и нового лидера. В чем просчитался Макрон и что ждет Францию дальше — оценил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Франция под перекрестным огнем — в полицию летят фейерверки, по толпе в ответ стреляют слезоточивым газом, дают жестокий отпор. Кто-то строит из подручных средств баррикады, другие сразу идут на таран. Разбитые витрины и автобусные остановки, перевернутые мусорные баки. По итогам воскресных выборов Пятая республика полыхает.

Драматическая развязка в первом же туре — погромы и беспорядки в Париже. Макрон предвидел эту «гражданскую войну» и она, похоже, начинается.

Шок, который все-таки настиг Францию. К власти приходят ненавидящие друг друга мятежники и сторонники весьма радикальных перемен.

Крайне правые со своим «Национальным объединением» лидируют и с большим отрывом. Непримиримые левые в составе «Нового народного фронта» — вторые. Макрон и его «союзники» лишь замыкают тройку с унизительным для себя процентом. Отныне они — не правящее большинство, в то время как политический клан Марин Ле Пен всего в шаге от того, чтобы взять законодательную власть в стране в свои руки.

«Нет ничего более нормального и здорового, чем политическое чередование. Чтобы провести реформы, в которых нуждается страна, нам нужно абсолютное большинство голосов, чтобы через 8 дней Эммануэль Макрон назначил Джордана Барделла премьер-министром», — заявила Марин Ле Пен.

28-летний Жордан Барделла — председатель «Нацобъединения» и ставленник Ле Пен — имеет все шансы участвовать в формировании правительства, а возможно и возглавить его.

«Я хочу выразить им свою благодарность. Я призываю оставаться мобилизованными, в крайнем случае, в следующее воскресенье, 7 июля — голосование, которое, является одним из самых решающих за всю историю Пятой Республики», — заявил Жордан Барделла.

Экстремально высокая для парламентских выборов явка только повышает легитимность победителей, левые тоже приписывает себя к их числу.

«Макрон сам попал в эти сети. Сегодняшнее голосование нанесло ущерб и поражение президенту, так называемому президентскому большинству», — признал Жан-Люк Меланшон, глава партии «Непокоренная Франция».

Урны для голосования в воскресенье, и те как будто были наполнены огнем. Безопасность, нелегальная миграция, падения уровня жизни, рост антисемитизма, втягивание Франции в украинский конфликт — все это окончательно раскололо общество.

«Выходить на улицы — это хорошо, но теперь нам нужно идти и на избирательные участки», — напоминает избирательница Сильвия Бонин.

Оказавшись в ловушке проигранных европейских выборов Макрон устроил слишком азартную игру, распустив национальное собрание и сделав безумную ставку на досрочное голосование. Хотя его партия могла сидеть аж до 2027 года, напрасно полагая, что его сторонники по-прежнему популярны внутри страны. А они даже не захотели использовать образ президента на своей предвыборной агитации. Рекордный антирейтинг.

«Я думаю, что это конец „макронизма“, потому что люди больше в него не верят. То, что произошло с европейцами, является историческим событием, поскольку оппозиционная партия набрала в два раза больше голосов, чем партия президента. Победа у нас в руках, а у них дома — похмелье без вечеринки», — подчеркивает Тьерри Мариани, депутат Европейского парламента от партии «Национальное объединение».

Но Макрон все равно шел на участок в пылу нарциссизма вместе с первой леди Франции, одетый точно рок-звезда. Но даже на улице его вовсе не окружали толпы фанатов — несколько рукопожатий, немногочисленные селфи — на память.

А уже вечером вместе со своим премьером Атталем он пожинал плоды и горечь тяжелейшего поражения в Елисейском дворце. Франция на пороге исторического поворота, соотношение сил меняется, а президент даже не вышел к нации, отправив своего молодого премьера под телекамеры.

«Урок сегодняшнего вечера заключается в том, что крайне правые находятся у ворот власти. Никогда в нашей демократии Национальное собрание не рисковало, как в этот вечер. И поэтому наша цель ясна: не допустить, чтобы „Национальное объединение“ получило абсолютное большинство во втором туре и управляло страной с помощью своего катастрофического проекта. Я говорю это с той силой, которую данный момент требуют от каждого из наших избирателей», — заявил Габриэль Атталь.

На первом этапе этой политической перестройки пропрезидентских сил уже оказалось недостаточно, через неделю — заключительный тур, который рискует вылиться в еще большую неизвестность, напряженность и хаос.