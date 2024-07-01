Дело Boeing: Минюст США предъявит обвинения компании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

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Родственники погибших в авиакатастрофах самолетов предприятия требуют взыскать около 25 миллиардов долларов.

Министерство юстиции США собирается предъявить обвинения компании Boeing. Исковые претензии связаны с авиакатастрофами самолетов 737 Max в Индонезии и Эфиопии. В общей сложности трагедии унесли жизни 346 человек.

Причем, по данным местных СМИ, у дела против компании Boeing есть два пути развития. Предприятие может признать свою вину и тогда фирму накажут штрафом до 250 миллионов долларов. Кроме того, будет назначен независимый наблюдатель за производством.

Однако, как стало известно, родственники погибших в авиакатастрофах выступают против какой-либо сделки с компанией. Адвокаты семей будут настаивать на проведении полноценного судебного разбирательства, и тогда компанию Boeing могут наказать значительно сильнее - как минимум, на 25 миллиардов долларов - такова общая сумма претензий родственников погибших.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский регулятор ограничил производство Boeing 737 MAX 9