Для восполнения дефицита витаминов: в РФ создали инновационный рассол

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Такой рассол станет незаменимым помощником для спортсменов в качестве напитка до и после тренировки.

Ученые Российского биотехнологического университета создали уникальную рецептуру рассола, способного восполнить дефицит витаминов в организме. Благодаря этому напитку можно еще и держать в норме уровень гидратации и электролитного баланса, сообщил телеканал RT.

Как рассказали исследователи, речь идет о двух разработках. Одна из них — это раствор соли и воды, который приводит к брожению и содержит пробиотики, вторая — раствор с добавлением пряностей и не требующий ферментации. Такой напиток будет очень полезен всем людям, занимающимся спортом. Принимать его можно будет как до, так и после занятий.

Кроме того, за счет солоноватого вкуса напиток может стать и интересным дополнением к коктейлю. Им уже заинтересовались некоторые промышленные пищевые предприятия. А в перспективе у ученых — разработка целой линейки продукта с различными вкусовыми оттенками.

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