«Мне надо тишину»: Кудрявцева рассказала, чем муж ее раздражает в быту

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Известная телеведущая состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым уже 12 лет.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ее раздражает в поведении своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Тайны супружеской жизни звезда раскрыла став гостьей шоу на одном из федеральных каналов.

Лера Кудрявцева заявила — ее дико раздражает, когда Макаров включает телевизор и куда-то уходит по своим делам. Для него телевизор — это фон, а Кудрявцеву такое не устраивает.

«Вечно включен телевизор. Вот он включит и пошел. Его нет, ему вообще это не надо, ему надо фоном. А меня, наоборот, этот фон раздражает, мне надо тишину. Я хожу, выключу, он придет — включит, я выключу», — пожаловалась Кудрявцева.

Кроме того, Макаров может оставить грязную посуду там, где ел или пил, а также Кудрявцеву бесит, как муж выдавливает зубную пасту — после его похода в ванну все зеркало испачкано.

«А обувь тоже вот так везде стоит, я ее собираю. И зубная паста на зеркале. Он ее давит не снизу, а вот в середине, и она брызгает», — добавила Кудрявцева.

Выводит из себя телеведущую и бардак в шкафах, который создает ее любимый. К примеру, Макаров любит доставать какую-либо вещь из середины. А все, что на ней лежало, переворачивается, и уже лежит неаккуратно.

«А мне-то надо, чтобы все ровно. И вот я мимо прохожу, и опять аккуратненько все сложила», — добавила она.

В браке с Макаровым телеведущая состоит уже 12 лет. За эти годы однажды пара находилась на грани развода. Случилось это в начале года. Тогда Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем. Многие думали — семье конец, но потом знаменитость пояснила — она намеренно предала гласности проблему. Это, по словам телеведущей, была попытка «спасти человека». Кроме того, звезда подчеркивала, что уйти от мужа — не равно развестись. Просто ей потребовалась «жесткая мотивация», чтобы разобраться с важным вопросом.

В результате Макаров отправился на лечение в клинику. Там он восстановил здоровье и через два месяца вернулся домой.

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