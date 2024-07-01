«Пошел на риск»: удастся ли партии Макрона объединиться против правых на выборах

Фото, видео: Reuters / Yara Nardi; 5-tv.ru

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От политики действующего президента Франции большинство граждан уже, мягко говоря, устали.

После проигрыша партии Эммануэля Макрона в первом туре выборов во французский парламент, лидер страны призвал сторонников сплотиться против «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая набрала 34,2% голосов. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru политолог Инна Литвиненко рассказала, сможет ли Макрон объединиться с «Новым народным фронтом»?

Эксперт отметила — Макрон, возможно, и не ожидал занять третье место, но точно был готов к плохим результатам. Даже специально пошел на такой риск. Для начала, чтобы объединиться с «Новым народным фронтом», получить все же большинство голосов в случае, если партия «Национальное объединение» сможет взять только 270 ли 280 голосов и у них не получится взять 289.

«Если Макрон свои даже 60, 80 90, максимум 120 голосов сможет взять по прогнозам, то он объединится с „Новым народным фронтом“ — они смогут продвигать линию Макрона», — пояснила политолог.

Второй вариант развития событий — лидер «Национального объединения» Жордан Барделла в роли премьер-министра потерпит неудачу, добавила Литвиненко.

«И до 2027 года, скорее всего, может возникнуть очередная ситуация смены премьер-министра и, скажем так, негативный след якобы возможных ошибок Барделла в силу того, что он молодой, амбициозный, горячий, еще не опытный», — отметила эксперт.

Все это может наложить тень на всю партию «Национальное объединение». Именно из этого и исходил, Макрон. Но от политики действующего президента многие граждане страны уже изрядно устали. Они не хотели бы и дальше рьяно поддерживать Украину и «кормить каждого украинца», проживающего на территории Франции, подытожила политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эммануэль Макрон предупредил французов о гражданской войне.