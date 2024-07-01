«Моя заслуга»: Валя Карнавал заявила, что сделала Долину вновь популярной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Блогер уверена — скандальный инцидент с народной артисткой РФ пошел ей лишь на пользу.

Блогер и певица Валентина Карнаухова, более известная как Валя Карнавал, заявила, что именно благодаря ей у народной артистки РФ Ларисы Долиной заметно выросла популярность. Такие громкие слова она произнесла в интервью на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Разборки Долиной и Карнавал произошли три года назад в ходе одного из популярных шоу в интернете. Тогда Народная артистка РФ указала Карнавал, что та не умеет петь и не может называть себя профессиональной певицей. Также Долина посоветовала поучиться вокальному мастерству, чтобы справиться хотя бы с парой нот, ну или петь на кухне. Девушка не сдержалась, ответила, что каждый имеет право на самореализацию, и образование для этого необязательно.

У Долиной позиция вызвала удивление, у публики по большей части тоже. Шумиха поднялась нешуточная, а хейтеры атаковали Карнавал в социальных сетях. Обвинения в бесталанности задели и заставили сомневаться в себе. Блогер тогда пожалела, что ввязалась в конфликт, бросила на некоторое время увлечение музыкой. Но все же взяла себя в руки и продолжила заниматься тем, что ей нравиться. А спустя три года и вовсе заявила — этот конфликт пошел на пользу Долиной.

«После него у нее появились все социальные сети. Она стала мега популярной, на слуху. Я считаю, что в этом моя заслуга», — уверенно сказала Карнавал.

На эти слова Долина пока никак не отреагировала. Возможно, такое громкое заявление спровоцирует вновь скандал между знаменитостями. Хотя после перепалки они сумели примириться. Тогда на одном из своих концертов Карнавал обратилась к народной артистке РФ со сцены и поздравила с днем рождения, позже подарила ее внучке укулеле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не сложились отношения Вали Карнавал и Егора Крида.