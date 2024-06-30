США из-за угрозы теракта повысили боеготовность на военных базах в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Oscar Gollaz

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С таким уровнем опасности Америка не сталкивалась последние десять лет, заявил один из высокопоставленных лиц.

США повысили уровень готовности на военных базах в Европе из-за террористической угрозы. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на некоторых представителей американской администрации.

Как заявил один из чиновников, с такой опасностью они не сталкивались последние десять лет. Пришлось повысить боеготовность даже на объекте в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования ВС США. Как отметил представитель Европейского командования Дэн Дэй, американские военные постоянно отслеживают множество факторов, которые могут влиять на их безопасность за границей. При этом он не стал уточнять, какие именно шаги предпринимаются в вопросе расстановке сил США.

«В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих. По соображениям оперативной безопасности мы не станем раскрывать конкретные меры, но продолжаем сохранять бдительность», — заявил он.

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