Выборы во Франции: партия Марин Ле Пен оставила Макрону третье место

Фото: Reuters / Yara Nardi

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Действующий президент требует объединиться против своих оппонентов.

Партия «Национальное объединение» набрала 34,2% голосов на первом туре выборов во французский парламент. Сторонники Марин Ле Пен заняли лидирующие позиции. Об этом говорят опубликованные предварительные результаты голосования

Второе место с 29,1% голосов занимает левый «Новый народный фронт». Третьим местом пришлось довольствоваться коалиции действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Партии набрали 21,5% голосов.

Еще до оглашения неутешительных результатов Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому объединению», которое могло бы стать действенным противовесом «Национальному объединению» — об этом писали французские газеты.

Провал партии Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент стал для него большим ударом по имиджу. Его сторонники из «Ренессанса» набрали вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен. После этого лидер Франции объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов в парламент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон предупредил французов о гражданской войне. Политолог прокомментировал его слова.