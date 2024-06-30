Фото, видео: Reuters / Johanna Geron; © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Глава киевского режима снова заявил о готовности к диалогу с Москвой и даже предложил переговорную модель.

Президент* Украины Владимир Зеленский и его покровители в США хотят заморозить конфликт и заключить с Россией «Минские соглашения — 3». Именно этим объясняется очередное заявление главы киевского режима о готовности к переговорам с Москвой. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Константин Сивков.

Зеленского могут снести

По мнению аналитика, у Зеленского сложилась критическая ситуация не только на внешнем фронте, но и внутри страны. На Украине активно формируются силы, готовые снести украинского лидера, и достаточно малейшей искры, чтобы началось восстание.

К такой ситуации в стране привела, в частности, насильственная мобилизация, проводимая украинской властью, считает эксперт. Вместе с тем на Украине есть люди, которые готовы возглавить государственный переворот.

«В этих условиях придет к власти фигура, которая будет просто вынуждена ориентироваться на Россию и дистанцироваться от США и Европы. Иначе ее не примут в украинском обществе. Поэтому у Штатов и Зеленского другого варианта, кроме как притормозить, заморозить конфликт, нет. Этим и обусловлено вот это (заявление Зеленского о переговорах с РФ — Прим. ред.). Им нужен Минск-3», — уверен эксперт.

Вариант Киева не устроит Москву

Reuters / Alessandro della Valle; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

Политолог Иван Мезюхо также считает, что Зеленский вынужден пойти на переговоры с Россией, потому что иного выхода у него нет. Однако для этого ему нужно как-то обойти собственный запрет на диалог с Москвой.

«Нелегитимный украинский президент ищет механизмы, при которых Киев все-таки вступил бы в переговорный процесс с Москвой, потому что очевидно, что украинские вооруженные формирования с каждым днем несут все большие потери, и инициатива на поле боя на стороне Российской Федерации. А это означает, что с каждым днем переговорные позиции Киева становятся все хуже», — пояснил эксперт.

При этом переговоры по типу черноморской инициативы или зерновой сделки, как их видит Зеленский, Россию вряд ли устроят, считает Мезюхо.

По его словам, глава киевского режима пребывает в иллюзиях, рассчитывая на то, что РФ сегодня согласится на что-то подобное в вопросе установления какого бы то ни было двустороннего соглашения о мире с украинским государственным образованием.

Единственным вариантом для Зеленского политолог считает согласие на условия мира, предложенные российской стороной.

«Зеленскому надо опуститься с небес на землю, уничтожить свои розовые очки и пойти по пути мирных инициатив президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в ходе своего выступления в МИД РФ. Сегодня это единственный реальный путь достижения мира и прекращения боевых действий», — подчеркнул Мезюхо.

Чего хочет Зеленский

В интервью Philadelphia Inquirer Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией через посредников, которыми могут выступить представители любой страны. При этом он назвал приемлемой для Украины модель переговоров, которая использовалась при подписании соглашения о зерновом коридоре, когда Киев и Москва параллельно договаривались с ООН и Турцией.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в июне в очередной раз напомнил, что Москва всегда стремилась к миру. По его словам, российские представители готовы начать переговоры хоть завтра, но для этого Украина должна вывести войска из регионов РФ, а также отказаться от интеграции в НАТО. Глава государства подчеркнул, что, отказываясь, Киев и его западные партнеры берут на себя ответственность за продолжающиеся боевые действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил о нежелании затягивать украинский конфликт из-за больших потерь на поле боя.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.