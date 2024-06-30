На музыкальном фестивале в Британии возникла давка из-за нашествия безбилетников

Фото: Reuters / Dylan Martinez

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На территорию мероприятия проникли сотни людей с поддельными контрольными браслетами.

На музыкальном фестивале в британском Гластонбери возникли хаос и давка из-за массы безбилетников. Об этом сообщает Daily Mail.

В статье говорится, что на мероприятие проникли сотни людей с поддельными контрольными браслетами, купленными за 50 фунтов, тогда как официальные стоили 350.

Издание пишет, что безбилетников встречали на железнодорожной станции Касл-Кэри и выдавали браслеты, которые выскользнули из рук людей, уже прошедших на фестиваль, и были изъяты организаторами. Затем им помогали перебраться через ограждение и попасть на территорию фестиваля.

Один из пробравшихся таким способом на мероприятие признался, что сделать это было несложно.

«Попасть внутрь было до смешного просто. Я присоединился к групповому чату Reddit, в котором было около 300 человек, и все делились советами и контактными данными людей, которые могут помочь вам», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время хаджа в Саудовской Аравии погибли 577 паломников. Все они скончались из-за жары, кроме одного, получившего смертельные травмы во время давки. В день трагедии в Большой мечети в Мекке жара достигла 51,8 градуса.