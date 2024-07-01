Российский «Град» громит технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как российская система «Град» обстреливает технику ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Бойцы РФ, обслуживающие РСЗО «Град» на авдеевском направлении, нанесли удары по району базирования техники и личного состава противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
Данные о цели расчеты получают от беспилотников, быстро пребывают на место. Машина развертывается из походного положения в боевое и производит залп с расстояния более 15 км. Сразу после нанесения удара бойцы покидают позицию.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.