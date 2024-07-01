Российские танки уничтожили «опорник» ВСУ под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают громить противника в зоне СВО.

Экипажи российских танков, в том числе Т-90 «Прорыв» на южно-донецком направлении наносят успешные удары по «опорникам» ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

«Прикрытие ведем на прямой наводке. Выкатились, отстрелялись… Лесополосу прорядили сверху до низу, и все, откатываемся…» — докладывает механик-водитель танкового экипажа из Забайкалья с позывным «Перун».

Другой российский танк — Т80 БВМ — традиционно работает в тяжелейших условиях, под постоянным обстрелом подразделений ВСУ.

«Если попали по машине, и задача еще не выполнена, надо постараться ее выполнить. То есть сделать перекат с одной позиции на другую, и доработать то, что тебе сказали и тогда только откат», — рассказал командир танка с позывным «Сокол».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.