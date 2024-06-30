«Я официально теща»: Тина Канделаки выдала замуж единственную дочь

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; Instagram* / tina_kandelak; 5-tv.ru

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Мелания Канделаки нашла своего избранника.

Мелания Канделаки вышла замуж. Об этом в своем блоге в Сети сообщила ее мать телеведущая Тина Канделаки.

«Теперь я официально теща! Ты — Божий дар, моя принцесса Мелания», — написала Тина.

Пара выбрала классические наряды: на Мелании было нежное белое платье с разрезом на спине и фата, а жених девушки был облачен в классический черный костюм и белую рубашку. В сеть попали кадры танца новобрачных. Пара смотрела друг на друга с трепетом и любовью, ни на секунду не отрываясь.

Тина Канделаки назвала событие невероятным вечером. В январе текущего года она выражала в своем блоге надежду на то, что дочери встретится тот мужчина, который будет любить ее всю жизнь и понимать, что она — дар. Кажется, мечты заботливой мамы сбылись.

Мелания появилась на свете в браке телеведущей с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Спустя 10 лет брака пара в итоге развелась и девочка осталась жить с мамой.

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