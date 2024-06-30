«Голодный ребеночек»: Погребняк поделилась подробностями четвертой беременности

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Некоторые детали блогер решила скрыть даже от самой себя.

Бывшая жена известного футболиста Павла Погребняка Мария сообщила подробности своей четвертой по счету беременности. Она рассказала поклонникам о них в своем личном блоге.

Знаменитость недавно сходила на УЗИ. Мария Погребняк рассказала о его результатах, но кое-что она решила скрыть не только от подписчиков, но и от самой себя.

«Личико он не показал так как сосет палец, голодный ребеночек. Весим мы один килограмм 200 грамм. Растем. И сердечко 117 ударов в минуту. Но пол, самое удивительное, я не стала узнавать. Но говорят, если сердце бьется до 140 ударов в минуту, то дочка», — сказала Погребняк.

После последнего развода Погребняк встретила новую любовь — 35-летнего бизнесмена Игоря Головинского. В мае стало известно об их свадьбе, которую будущие супруги хотят сыграть скромно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Погребняк сделала важное заявление о личной жизни.