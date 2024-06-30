Петербургский Дом музыки завершил гастрольный сезон в Индии

Фото: Санкт-Петербургский Дом музыки

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Молодые солисты дали концерт в Российском центре науки и культуры в Ченнаи.

Концерт петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина прошел 29 июня в Российском центре науки и культуры в Ченнаи (Индия).

В камерной программе «Посольство мастерства» выступили молодые российские солисты, лауреаты международных конкурсов: пианист Виталий Петров, виолончелистка Мария Болконская и кларнетист Вазген Юсупов. В их исполнении прозвучали сочинения Шумана, Ловрелио, Глазунова, Рахманинова, Стравинского, Мусоргского и Чайковского.

Концерт завершил 18-й сезон петербургского Дома музыки и его гастрольную часть, проходившую в Японии, Белоруссии, Марокко, Германии, Бельгии, Франции, Лаосе, Вьетнаме, Люксембурге и Нидерландах.

«Посольство мастерства» — ежегодный проект петербургского Дома музыки, который проходит с 2012 года в России и других странах. В рамках проекта проходят мастер-классы ведущих музыкантов в шести регионах России и гастроли молодых солистов за рубежом. Концертная часть проекта в основном проводится при поддержке Россотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солисты петербургского Дома музыки дали концерт в Брюсселе.