Концерту быть? Канье Уэст посмотрит 1 июля «Лужники»

Фото: www.globallookpress.com / Igor Vidyashev

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Рэпер приехал в столицу ради юбилея друга — дизайнера Гоши Рубчинского. Порадует ли он поклонников своим выступлением?

Команда рэпера Канье Уэста посетит концертный зал Лужников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила продюсер Яна Рудковская.

«По моей информации завтра он и команда посмотрит Лужники», — написала она.

При этом она отметила, что это еще ни о чем не говорит. Если даже Канье Уэст захочет провести свой концерт в России, то на согласование площадки и всего прочего уйдет несколько месяцев, а билетов на всех желающих явно не хватит, поэтому выступлений в таком случае должно быть несколько.

Рудковская порассуждала на тему того, какое количество зрителей может собрать популярный рэпер.

«Видя такой ажиотаж, я не исключаю sold out за сутки уже! Мысли вслух, как продюсер, не как обыватель или журналист!», — написала Рудковская.

Продюсера также возмутил факт того, что некоторые назвали рэпера щупленьким после распространившихся с ним в Сети кадрах. Она заверила, что это не так и все с ним в порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились первые кадры с Канье Уэстом в Москве.