Шик, блеск, спорт: Киркоров с размахом отметил день рождения сына

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Instagram* / rudkovskayaofficial; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мартину исполнилось 12 лет.

Сыну эстрадного певца Филиппа Киркорова — Мартину — исполнилось 12 лет. Кадрами с праздника делились звездные знакомые артиста.

Артист не жалеет денег на своих детей. Он организовал фееричное мероприятие со множеством подарков и украшений. Все празднование было оформлено в единой спортивной тематике, как любит мальчик.

Киркоров с сыном разбили специальным молотком праздничный торт в виде баскетбольного мяча. Из него повалил дым, а затем стало видно фигурку, которая была визуально в точности как Мартин.

Киркорова-младшего поздравили близкие друзья семьи. Так, продюсер Яна Рудковская вручила ему сумку от известного бренда в голубом цвете. Мальчик робко обнял ее в знак благодарности, а Филипп прокомментировал: «Цвет настроения — синий». Именно так поется в одной из его песен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Киркорова хулиганит в новой школе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ