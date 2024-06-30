«Трагедия для ВСУ»: какое преимущество ВС РФ дает освобождение Спорного

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Населенный пункт в ДНР в ходе ожесточенных боев был взят под контроль «Южной» группировкой войск.

Освобождение российскими войсками населенного пункта Спорное в ДНР имеет важнейшее стратегическое значение и является трагедией для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Вадим Мингалев.

«Он (населенный пункт Спорное — Прим. ред.) маленький, но он узловой. Здесь некое пересечение Донецкой и Луганской Народных Республик, что дает дальнейшую перспективу для продвижения войск на Запад. Причем более успешно, потому что Спорное было крепостью, важнейшим стратегическим плацдармом. Поэтому, собственно, потеря ее ВСУ — в определенной степени трагедия», — пояснил он.

Помимо новых перспектив наступления освобождение Спорного позволило российской армии перекрыть коммуникации ВСУ между Северском и Артемовском. Это, по словам Мингалева, значительно приближает взятие под контроль всей донецко-луганской конгломерации. Поэтому неудивительно, что за населенный пункт шли крайне ожесточенные бои, отметил эксперт.

Он также напомнил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и его предшественник на этом посту Валерий Залужный обещали ни за что не отдать Спорное, понимая, что оно станет ключевым стратегическим плацдармом для войск РФ.

«Тем не менее доблестные войска Российской Федерации одержали победу. И сейчас в украинской блогерской среде, как и среди военнослужащих, мягко говоря, уныние. Пошли разговоры о том, что донецко-луганская операция может быть окончательно проиграна ВСУ. Причем об этом говорят на официальном уровне», — указал Мингалев.

Дальнейшим развитием событий, по мнению эксперта, может стать полное окружение группировки противника к западу от Соледара и Артемовска (украинское название Бахмут). Кроме того, освобождение Спорного открывает российским войскам путь на Северск, который пока находится под контролем ВСУ.

«Но самое главное, в дальнейшем это дает перспективу наступления уже на Славянск и окончательного освобождения ДНР», — заключил Мингалев.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что подразделения южной группировки российских войск в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Спорное в ДНР.