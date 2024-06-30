Роскомнадзор заблокировал сайт книжный сайт BAbook, созданный Борисом Акуниным*

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

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Ресурс полностью недоступен.

Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц книжного клуба BAbook, который создал писатель Григорий Чхартишвили* (публикуется под псевдонимом Борис Акунин*). Об этом следует из данных сервиса ведомства.

Ресурс полностью недоступен в связи с блокировкой одной из страниц сайта пользователями России.

При этом в заявлении, опубликованном на книжном сайте, говорится, что блокировка связана с книгой Владимира Сорокина «Наследие», запрещенной к распространению в России. Роскомнадзор выдвигал требования удалить ее, но компания отказалась это делать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал счета супруги Акунина* Эрики Чхартишвили на шесть миллионов рублей.

Еще в январе МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признался в спонсировании ВСУ, поддержал киевский режим и тезис «хороший русский — мертвый русский», распространяемы украинскими националистами.

В сообщении Минюста, который признал литератора иноагентом, также говорится, что Акунин участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму