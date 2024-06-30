Никакой «соломы»! Как защитить волосы в жару

Фото: www.globallookpress.com / Mari Barlow

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Какие средства для шевелюры просто необходимы летом, а какие лучше избегать?

Летом могут страдать волосы из-за воздействия солнца, низкой влажности и высокой температуры. Как помочь сохранить красоту шевелюры — рассказала врач-дерматокосметолог, трихолог Ольга Марченко порталу «Доктор Питер».

Чтобы защитить волосы, необходимо их скрывать от солнца головным убором. Также летом лучше избегать чистых масел. Они только усилят влияние солнца.

По словам Марченко, желательно пользоваться солнцезащитными средствами для волос. Они покрывают их специальной пленкой, которая не позволяет солнечным лучам нанести вред. Особенно это касается тех, кто делал окрашивание, укладки или у кого имеется седина.

Кроме того, в летний период лучше выбирать увлажняющие и успокаивающие шампуни. Однако перед применением стоит ознакомиться с составом. Там не должно быть больше количество витамина А (ретинолом). Он только травмирует волосы.

Защитить голову помогут маски, они должны содержать силикон или диметикон.

Еще одним способом восстановить здоровье волос будут сезонные фрукты и овощи. В них находятся те вещества, которые необходимы для поддержания красоты шевелюры.

«Отдых, обилие фруктов и овощей, свежие орехи, активный спорт как нельзя кстати могут прийти нам на помощь», — подчеркнула специалист.

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