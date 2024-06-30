На Украине сообщили о попытке 17 военнообязанных сбежать в Венгрию

Погранслужба: на Украине задержаны 17 мужчин при попытке сбежать в Венгрию

Фото: Zuma / ТАСС

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За неудачную попытку эти «путешественники» даже заплатили деньги.

Сотрудники государственной пограничной службы Украины задержали 17 военнообязанных граждан в тот момент, когда они пытались незаконно пересечь границу и сбежать в Венгрию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В 200 метрах от границы (с Венгрией) пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Оказалось, что пассажиры пытались незаконно уехать за границу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за возможность незаконно перебраться в Венгрию уклонисты заплатили от трех до 12 тысяч долларов. В отношении задержанных составят протоколы административного нарушения. Также будут устанавливаться все причастные к нелегальной схеме вывоза уклонистов за границу.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд на Украине впервые назначил максимальный срок уклонисту от мобилизации. Действия украинца сочли особо опасными для общества.