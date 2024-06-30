ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Российские силы улучшили положение по переднему краю.

Российские силы освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Спорное, а также улучшили положение по переднему краю.

Также они нанесли на этом участке фронта поражение живой силе и технике противника, в результате чего ВСУ потеряли до 450-ти боевиков, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

А подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка, улучшив тем самым свое тактическое положение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ отбросили боевиков ВСУ с левобережья Херсонской области.