ФНС хочет взыскать с Гусейна Гасанова имущество за многомиллионные долги

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Блогер может лишиться всего нажитого.

Из-за большого неоплаченного долга Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена через суд изъять имущество блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что Арбитражный суд Москвы возбудил производство в отношении Гасанова.

Налоговая планирует через суд взыскать с блогера апартаменты Neva Towers «Москва-Сити» площадью 124 квадратных метра. Стоимость недвижимости оценивается в примерно 70 миллионов рублей.

Кроме того, в список вошли два автомобиля Гасанова — Chevrolet Tahoe и Rolls-Royce. Начальная стоимость второй машины — 35 миллионов рублей.

В середине июня налоговая инспекция подала иск в суд против Гасанова. Согласно данным ФНС и картотеки суда, у блогера имеется задолженность по налогам в размере более 144,8 миллиона рублей.

О долгах Гусейна перед налоговой стало известно еще в мае. В тот момент за ним числилась задолженность свыше 153 миллионов рублей. Тогда счета компании «Банда фудс», частью которой владеет Гасанов, были заблокированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что долг Елены Блиновской снизился на 70 миллионов рублей.