«Привет, Москва»: к кому Канье Уэст приехал в Россию

Рэпер Канье Уэст приехал в Россию на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому

Фото: www.globallookpress.com / Walik Goshorn via www.imago-imag

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Ни один концертный зал не подтвердил планы о выступлении рэпера. Так в чем кроется причина его визита в нашу страну?

Рэпер Канье Уэст приехал в Россию на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому. Об этом 5-tv.ru рассказала коллега модельера Алена Ткач.

«Подтверждаю, но, к сожалению, на данный момент, мы не можем дать комментарий», — ответила она на вопрос.

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале ранее заявила о том, что рэпер в столице, однако, причины ей были неизвестны. Она надеялась на то, что любимец публики порадует россиян концертом, но, скорее всего, этого не произойдет.

Сам рэп-исполнитель также подтвердил, что находится в РФ.

«Привет, Москва», — коротко написал он с соцсетях.

В этом году Гоша Рубчинский и Канье Уэст выпустили совместную коллаборацию под названием «Черные псы». Их общение не закончилось на совместном сотрудничестве. Американский рэпер не раз называл дизайнера другом. Известно, что Рубчинский также делал эскиз для татуировки исполнителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Канье Уэста прошлась по улице в оголяющем наряде.