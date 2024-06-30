По стопам матери? Какую профессию выбрала дочь Юлии Началовой

Фото: Instagram* / veraldonina

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Наследница певицы окончила школу и уже определилась с учебным заведением.

Повзрослевшая дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, 17-летняя Вера Алдонина, определилась с будущей профессией, сообщает 7Дней.ru.

Наследница знаменитости окончила частную школу и получила хорошие результаты ЕГЭ. Вера планирует связать свою жизнь с творчеством, поэтому поступает в Московский институт культуры на факультет музыкального искусства.

Юлия Началова с малых лет знакомила дочь с профессией артиста. В свое время так делали и родители Началовой. С детства Веры было понятно, что девочка унаследовала вокальный талант родительницы. Она активно занималась музыкой и танцами, ездила с Юлией на гастроли и даже выступала на ее концертах.

После ухода из жизни матери в 2019 году, Алдонина участвовала в известном музыкальном телешоу, а также пела на всевозможных фестивалях. Помимо этого Вера признавалась, что больше всего ее привлекает жанр мюзикла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с повзрослевшей дочерью Началовой.

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