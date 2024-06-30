Фото: www.globallookpress.com / Werner Otto/face to face

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Данная литература пытается оправдать нацизм.

В прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике обнаружили книги, которые оправдывают генерала «Украинской повстанческой армии»* Романа Шухевича. Нашли их в ходе зачистки и разминирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мобилизованного из Костромской области с позывным «Цапля».

Отмечается, что литература была издана на деньги фонда американского полковника военной разведки в резерве украинского происхождения.

«Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане — в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — говорится в сообщении.

«Цапля» поделился, что книги находятся в первозданном виде. При обнаружении литература была аккуратно завернута и спрятана на полке.

Роман Шухевич был деятелем ОУН*, а в период с 1943 по 1950 годы возглавлял УПА*. Он также в 1941–1943 годах проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха. Во Львове был музей националиста Шухевича, но 1 января стало известно, что он уничтожен.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о причастности эсэсовца Ярослава Гунько к убийствам 500 граждан СССР. Прежде СКР возбудил против престарелого нациста уголовное дело по статье о геноциде, однако Канада отказалась его выдавать.

* — экстремистские организации, запрещены в России