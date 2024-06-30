«Безопасных абортов не бывает»: зачем в РФ хотят сократить допустимый срок прерывания беременности

Акушер-гинеколог Близнюк: чем раньше сделан аборт, тем меньше будет осложнений

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Инициатива комитета Госдумы поспособствует повышению рождаемости. Но какие плюсы и минусы имеет она?

Не существует безопасных абортов, но чем раньше проведена процедура по прерыванию беременности, тем меньше будет последствий и осложнений. Об этом заявили специалисты в беседе с «Известиями».

Она прокомментировала инициативу комитета по охране здоровья Государственной думы о сокращении срока прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. Депутаты считают, что такие меры поспособствуют повышению рождаемости. Отмечается, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач государственной социальной политики в России. В связи с этим следует проводить комплекс мер, направленных на повышение рождаемости.

В свою очередь, врач — акушер-гинеколог, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Елена Близнюк объяснила, что усиление контроля за подобными препаратами является правильной мерой.

«Применение таких препаратов самостоятельно может спровоцировать большое количество осложнений. Это могут быть как краткосрочные последствия, такие как тошнота, рвота, аллергические реакции, так и отдаленные побочные эффекты», — рассказала специалист.

Также при приеме эти препаратов беременность может быть полностью не прервана. В этом случае появляется риск появления кровотечения и воспаления, а это грозит бесплодием. В связи с этим, подчеркнула Близнюк, контроль за распространением данных препаратов.

«Чем раньше произведен аборт, тем меньше будет последствий и осложнений», — добавила врач.

Психолог, руководитель психологической службы клиники «Лейб-Медик» Анастасия Попова подчеркнула: «безопасных абортов не бывает», прерывание беременности часто имеет последствия. Среди них — инфекционные поражения репродуктивной системы и воспаления. В дальнейшем женщинам приходится долго и безуспешно лечить бесплодие, а вместе с тем они подвергаются серьезному давлению на психику.

Попова также добавила, что инициатива комитета Госдумы по сокращению допустимого срока для аборта является позитивной, ведь тогда люди будут задумываться перед тем, как беременеть.

С другой же стороны, есть и риски принятия таких изменений о сокращении срок. Как объяснила врач — акушер-гинеколог Ольга Прядухина, иногда женщины узнают о беременности поздно, в том числе тому виной нарушения менструального цикла. В результате может вырасти число отказов от новорожденных и криминальных абортов.

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