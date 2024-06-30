Запустит работу кишечника: какую кашу выбрать на завтрак

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Первый прием пищи влияет на состояние человека на весь оставшийся день.

Начинать день лучше всего с правильного завтрака. На работу кишечника положительно повлияют каши из гречки или пшена. Об этом рассказал эпидемиолог Михаил Лебедев.

Пища, которую ест человек, имеет большое знамение для микробиоты, так как продукты ее и формируют. Поэтому медики не рекомендуют сидеть на диетах, чтобы похудеть. Вместо этого лучше питаться сбалансировано, отмечается на сайте проекта Роспотребнадзора РФ «Здоровое питание».

По словам Лебедева, для здорового функционирования организма в рационе должны присутствовать цельнозерновые культуры. На завтрак лучше съесть кашу, а именно из гречки и пшена с белковыми продуктами.

Кроме того, улучшить работу кишечника поможет ферментированная пища. К ней относятся квашеная капуста, кефир, йогурт, чечевица, фасоль, нут, овощи, фрукты и зелень.

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