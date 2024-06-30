«Страдают от зависти»: Бабкина рассказала об отношениях с молодым директором

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Неужели певицу все-таки связывает с коллегой не только работа?

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина опровергла слухи о ее романе с молодым пиар-директором Сергеем Рябовым. Она рассказала в интервью журналу «Караван историй», что их отношения являются исключительно дружескими.

«Мы дружим. У нас очень доверительные отношения. Сергею я могу даже пожаловаться, если вдруг у меня что-то заболит или случилась какая-то неприятность. У меня даже его телефон зафиксирован на чрезвычайный, экстренный случай», — поделилась Бабкина.

По ее словам, она дорожит их отношениями, хоть Рябов и из другого поколения, но ей это даже нравится. Она отметила, что он очень креативный человек.

Кроме того, Бабкина уверена, что Рябов приведет ее к успеху.

«А те, которые „желтуху“ заказывают и пасквили пишут, очевидно, страдают от зависти. Это беда. Но не наша, а тех, кто это сочиняет», — подчеркнула певица.

Сергей Рябов согласился с ее словами и возмутился, что им приписывают роман, когда певица счастлива в отношениях со своим избранником Евгением Гором.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Надежда Бабкина впечатлила поклонников новым лицом, будто помолодев на 40 лет.